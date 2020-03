Kraków. Pielęgniarka ze szpitala im. Żeromskiego zarażona koronawirusem. Oddział Chorób Wewnętrznych objęty kwarantanną

Wczoraj Szpital Żeromskiego poinformował też, że w trosce o bezpieczeństwo wszystkich przyszłych ciężarnych pacjentek, decyzją sanepidu wstrzymujemy porody w tej placówce do odwołania. "Liczymy na to, że funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wznowimy z końcem tygodnia - 3-4 kwietnia br. Prosimy śledzić informacje na bieżąco. Sytuacja, z którą boryka się teraz każdy szpital jest bardzo dynamiczna, ale staramy się robić co w naszej mocy i służyć pomocą. Pacjentki mogą dzwonić z pytaniami do pełnomocnika ds. praw pacjentów - pod nr 603 982 268" - ogłosił szpital im. Żeromskiego.