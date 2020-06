Kraków. Piasek i miejsce do piknikowania. Tak będzie wyglądała plaża nad zalewem Bagry [WIZUALIZACJE]

- Mamy nadzieje, że projekt przypadnie do gustu wypoczywających na plaży, a sama realizacja tego przedsięwzięcia zwiększy komfort wypoczynku nad Bagrami. W pierwszym kwartale 2020 r. planujemy ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - informują w ZZM. Nowa plaża nad Bagrami to jeden z projektów, wybranych do realizacji w budżecie obywatelskim z 2018 r. Inwestycję oszacowano na 1,5 mln zł.