Kraków. Paweł Tanajno na ostatniej prostej kampanii. Przyjechał pod Wawel, by zjednać sobie wyborców

To była wyjątkowa niedziela na Rynku Głównym w Krakowie. Mimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa, kandydaci na prezydenta Polski ruszyli w teren, by na ostatniej prostej kampanii przekonywać wyborców do swoich programów. W centrum miasta pojawił się również Paweł Tanajno, walczący o interesy przedsiębiorców.

Ostatnio wziął udział w debacie prezydenckiej w TVP. Mówił wtedy m.in.: - Świeckie państwo i swoboda obywateli, którzy mają dzieci w szkołach, w kształtowaniu rozwiązania tego problemu. Chciałem też powiedzieć, że bardzo nie podoba mi się to pytanie. W kraju jest mnóstwo ważnych problemów, a lekcje religii to tylko zasłona dymna przed prawdziwymi problemami Polaków - skwitował. W ten sposób odniósł się do pytania, czy jest za umożliwieniem dzieciom przygotowania do pierwszej komunii św. na lekcjach religii?