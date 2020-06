Kraków. Park Stacja Wisła zostanie powiększony, tylko kiedy? Mieszkańcy są coraz bardziej niecierpliwi

Już z końcem 2018 roku gmina skorzystała z prawa pierwokupu dwóch działek na Zabłociu, należących do PKP, o łącznej powierzchni 0,3 ha. O ten teren ma zostać powiększony Park Stacja Wisła. Mieszkańcy dopytują, kiedy to nastąpi, ale urzędnicy od jakiegoś czasu nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć. Tłumaczą, że gdy pracowano nad koncepcją parku, który powstał na terenie, gdzie wcześniej znajdowała się stacja kolejowa Kraków Wisła (zamknięta w 2002 roku), a następnie dziki parking, możliwość poszerzenia go o działki PKP nie była jeszcze oczywista.

- Stąd koncepcja ich nie obejmowała. Nie istnieje więc gotowe opracowanie dotyczące przedmiotowych działek. Działki przylegają do parku, więc naturalnym jest rozszerzenie o nie parkowej przestrzeni. Teren ten jest osłonięty od ulicy i przylega do strefy zabaw w parku, która z pewnością zostanie dzięki nabyciu działek powiększona. Mamy bowiem świadomość, że takiego miejsca na Zabłociu wciąż brakuje - mówi nam Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.