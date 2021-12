Kraków. Pamiątki obchodów 500-lecia dzwonu Zygmunt trafiły do specjalnego skarbczyka

Po raz pierwszy dźwięk dzwonu Zygmunt krakowianie usłyszeli 13 lipca 1521 roku. Od tej chwili towarzyszy on mieszkańcom w szczególnie ważnych momentach życia miasta i kraju.

12 600 kg wagi, 450 cm całkowitej wysokości z jarzmem i sercem, ton uderzenia G (sol), słyszalność do 30 km - do tego, by wydał dźwięk, potrzeba dwunastu dzwonników - Zygmunt to dziś jedyny takich rozmiarów dzwon w Europie poruszany siłą ludzkich mięśni. Dzwon odlany został w 1520 roku przez ludwisarza z Norymbergi - Hansa Behma. 9 lipca 1521 roku został zawieszony w nadbudowanej specjalnie w tym celu wieży obronnej Wawelu, nazywanej Zygmuntowską. Fundatorem dzwonu był król Zygmunt I Stary.

W tym roku krakowianie świętowali jubileusz 500-lecia Zygmunta, któremu towarzyszył cykl specjalnych wydarzeń, m.in.: zwiedzanie wieży Zygmuntowskiej, pokaz obrazu Jana Matejki poświęconego zawieszeniu dzwonu Zygmunt, koncerty, spektakl multimedialny, sesja naukowa, wielkie plenerowe widowisko – Korowód Zygmuntowski to wydarzenia. Z okazji jubileuszu, 13 lipca krakowianie byli świadkami niezwykłego wydarzenia - o godz. 21 rozdzwoniły się wszystkie dzwony miasta, odpowiadając na głos wawelskiego dzwonu, który dokładnie 500 lat temu po raz pierwszy rozbrzmiał nad Krakowem.