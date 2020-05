Kraków. Otwarto sklepy w galeriach handlowych, ale nie wszystkie [ZDJĘCIA]

Na razie nie we wszystkich sklepach w centrach handlowych można zrobić zakupy. To czy dany punkt będzie otwarty, zależy też od najemców powierzchni handlowych w poszczególnych galeriach. Dokładne listy sklepów, które będą funkcjonować są tworzone. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Część najemców ciągle jest na etapie otwierania sklepu - informują np. w Bonarka City Center.

W Galerii Bronowice otwarta jest np. księgarnia Empik. Prowadząca ją sieć przyznawała jednak, że nie otworzy ponad 40 sklepów w galeriach handlowych w Polsce. Sieć zamyka salony z powodu strat spowodowanych epidemią koronawirusa. Swoją decyzję o rezygnacji z najmu blisko 30 procent swoich powierzchni w galeriach ogłosiła też firma LPP, do której należą takie marki jak Reserved, House, Sinsay, Cropp czy Mohito.

We wszystkich galeriach obowiązują podobne zasady bezpieczeństwa wynikające z nakazów służb sanitarnych. Umieszczono w nich dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Po stronie najemców, którzy na terenie galerii prowadzą sklepy, pozostaje natomiast zapewnienie klientom ponownej dezynfekcji rąk oraz innych materiałów ochrony osobistej.

W poniedziałek w Galerii Bronowice Reserved otwarty był w połowie - na jednym piętrze. W Serenadzie zamknięty był Reserved, Cropp i House. Ten ostatni mógł być przygotowywany do otwarcia, ponieważ była wywieszka "wkrótce otwarcie".

Od poniedziałku do galerii tylko z aplikacją ProteGO Safe?

Zgodnie z wytycznymi w galeriach handlowych obowiązuje limit osób - na 1 osobę musi przypadać 15 mkw powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Centra handlowe wprowadzają systemy automatycznego liczenia klientów, który na bieżąco rejestruje liczbę osób w obiekcie.

Klienci galerii handlowych muszą zachować 2-metrowy dystans między sobą. Wymagane jest też zasłanianie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem). Na terenie centrów handlowych maseczki można nabyć w drogeriach, aptekach, hipermarketach, a także w automatach ustawionych w pasażach.

Zasady bezpiecznej odległości obowiązują też na parkingach, gdzie kierowcy są zachęcani do tego, by pozostawiać wolne co drugie miejsce.

Przypomnijmy, że na obecnym etapie odmrażania gospodarki (od 4 maja) w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii ani na ulicy. W centrach handlowych nadal nie będą mogły funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).