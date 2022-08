Kraków. Otwarto nowe rondo w mieście

W środę, 31 sierpnia oddano do użytku kierowców rondo na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Sołtysowskiej. Od 3 września (sobota) na swoje stałe trasy wrócą linie 103, 113 oraz 413. Będą kursować z częstotliwością, jak przed rozpoczęciem remontu, to znaczy co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 minut poza godzinami szczytu oraz w dni wolne.