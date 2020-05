Kraków. Otwarcie nowego Lidla. Kolejki ustawiały się od świtu [ZDJĘCIA]

W czwartek rano (28 maja), Lidl otworzy swój nowy obiekt w Krakowie, na terenie Osiedla Centrum E11. To już 20 obiekt tej firmy w stolicy Małopolski. Sklep popularnej sieci marketów zaczął działać o godzinie 6 z uwzględnieniem środków ochrony i bezpieczeństwa stosowanych we wszystkich sklepach sieci. Już przed otwarciem przed wejściem ustawiła się kolejka klientów. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze zakupy w nowootwartym Lidlu. Zapraszamy do galerii.