Kraków. Oto nasi kandydaci do tytułu Mistrza Parkowania 2019 roku. Straż miejska może się wyżyć...

Kraków należy do jednych z najbardziej znienawidzonych przez kierowców miast w Polsce. Zakorkowane ulice, a do tego brak miejsc do parkowania. Nie tłumaczy to jednak tych, którzy zostawiają swoje pojazdy, gdzie tylko popadnie, na chodnikach, pasach zieleni, a nawet na przejściach dla pieszych.