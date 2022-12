Kraków. Oto najpiękniejsze szopki AD 2022. Jury doceniło aktualne nawiązania

- Architekci doceniają proporcje, historycy sztuki pokazują lub krytykują jakieś elementy nawiązujące do sztuki Krakowa, etnografowie wskazują na to, co jest tradycyjne, a co już nie, teatrolodzy zwracają uwagę na wartość narracyjną szopek. Obrady bywają burzliwe. Na końcu wypracowujemy werdykt, który wydaje się sprawiedliwy, choć okupiony ciężką pracą. Wszyscy jurorzy, od zawsze pracują honorowo – z miłości do tego miasta – wyjaśnia Michał Niezabitowski.