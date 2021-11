Kraków. Oszust wpadł w ręce policji przez swoją bezczelność

Do 88-letniej mieszkanki Grzegórzek zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, który w trakcie rozmowy uzyskał od kobiety informacje, że ta swoje oszczędności trzyma w banku. Mężczyzna poinformował rozmówczynię, że jej pieniądze są zagrożone i polecił ich wypłacenie. Pieniądze na czas rzekomej, policyjnej akcji przeciwko oszustom miały zostać zabezpieczone, a po zatrzymaniu przestępców z powrotem miały trafić do właścicielki. Kobieta nieświadoma zagrożenia wybrała z banku 20 tysięcy złotych, które za namową fałszywego policjanta wyrzuciła przez okno swojego mieszkania. Oszuści jednak na tym nie poprzestali, informując telefonicznie, że dalsze działania będą kontynuować następnego dnia. 26 listopada br. 88-latka przeczuwając, że mogła paść ofiarą manipulacji, udała się do banku, gdzie opowiedziała o całej sytuacji jednej z pracownic, a ta natychmiast powiadomiła policję.