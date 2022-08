Kraków. Oświadczenie wydawnictwa Biały Kruk w sprawie podręcznika do HiT. Wzbudzający kontrowersje fragment został usunięty Patrycja Puszczewicz

Prof. Wojciech Roszkowski i okładka jego podręcznika, wydanego przez krakowskiego Białego Kruka archiwum

Podręcznik do nowego przedmiotu dla szkół ponadpodstawowych "Historia i Teraźniejszość" autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego wzbudził - i nieustannie wzbudza - wśród Polaków szeroką dyskusję. Krakowskie wydawnictwo Biały Kruk, którego nakładem się on ukazał, postanowiło zabrać głos i wydało oświadczenie w tej sprawie. Nie brak w nim zarzutów w stronę mediów, które - zdaniem wydawnictwa - dopuściły się manipulacji. Kontrowersyjny fragment podręcznika, który według wielu miał traktować o in vitro, został jednak usunięty.