Kraków. Osuwisko na linii tramwajowej go Górki Narodowej? Skarpa spłynęła na torowisko Piotr Rąpalski

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III) na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. W pierwszym roku wykonawca – firma Intercor – skupiał się głównie na robotach związanych z budową i przebudową instalacji podziemnych. Inwestycja prowadzona była w mocno zurbanizowanym obszarze, a długość samej linii tramwajowej to 5,5 km. Wymienione zostały wszystkie możliwe sieci podziemne. Anna Kaczmarz / Polska Press

Znów problemy na niedawno oddanej do użytku trasie tramwajowej do Górki Narodowej. Pod wpływem opadów deszczu na torowisko osunęła się skarpa, która nad nim góruje. To niebezpieczne dla ruchu tramwajów i pasażerów. Wykonawca inwestycji ma usunąć problem, możliwe jednak, że skarpy będzie trzeba dodatkowo wzmocnić.