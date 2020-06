Kraków. Ostatnia prosta kampanii. Andrzej Duda: - Po to prowadzimy wielkie inwestycje, aby Polska stawała się coraz silniejsza [ZDJĘCIA]

- Dopadł nas wirus, dopadła nas epidemia. Gospodarka znalazła się w zagrożeniu. Nie zastanawialiśmy się, wprowadziliśmy programy tarczy antykryzysowej. Dziennie polskim przedsiębiorcom wypłacany jest miliard złotych. My, dzięki mądrej polityce, osłaniamy miliony miejsc pracy. Rzecz najważniejsza, ja nie tylko chcę, żeby w Polsce były miejsca pracy, ale ja przede wszystkim chcę, żeby płaca była godna - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami na Rynku Głównym w Krakowie. W tym samym czasie w samym centrum miasta protestowali przeciwnicy "Karty Rodziny", lansowanej w programie prezydenta Dudy - niektórzy aktywiści uważają tę kartę za homofobiczną. Obyło się bez incydentów.

- Swoje zobowiązania zrealizowałem z powodzeniem przez ostatnie pięć lat. To przede wszystkim wsparcie dla rodziny. Dzisiaj wreszcie jest też realizowany program modernizacji wojska. Nowe wozy dla OSP trafiają do małych wiosek i miasteczek. Polska służba zdrowia jest naprawiana przez cały czas, zwłaszcza w ostatnich latach. Dzisiaj wydatki na służbę zdrowia wynoszą ponad 104 miliardy złotych. Po to prowadzimy wielkie inwestycje, aby Polska stawała się coraz silniejsza i bardziej niezależna - mówił.

Prezydent odniósł się również do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem: - Dopadł nas wirus, dopadła nas epidemia. Gospodarka znalazła się w zagrożeniu. Nie zastanawialiśmy się, wprowadziliśmy programy tarczy antykryzysowej. Dziennie polskim przedsiębiorcom wypłacany jest miliard złotych. My, dzięki mądrej polityce, osłaniamy miliony miejsc pracy. Rzecz najważniejsza, ja nie tylko chcę, żeby w Polsce były miejsca pracy, ale ja przede wszystkim chcę, żeby płaca była godna. Żeby to była praca ambitna i dobrze płatna. Żebyśmy żyli w naszym kraju w godnych warunkach. Czy możemy to zrealizować? Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Mamy ogromny potencjał intelektualny. Jesteśmy kreatywni, wykształceni. Wszędzie na świecie Polacy sobie radzą! Co nam jest teraz potrzebne? Żebyśmy do końca pokonali pandemię koronawirusa i gospodarczo poszli naprzód - dodał prezydent.

Andrzej Duda mówił również o planowanych inwestycjach: - Będziemy odnawiali polską energetykę, będziemy inwestowali przede wszystkim lokalnie, bo to jest najważniejsze, dlatego potrzebny jest fundusz inwestycji samorządowych. Jeżeli będzie dobra infrastruktura, to będzie za nią szedł biznes, będą budowane obiekty sportu i kultury. Trzeba rozwinąć fundusz dróg samorządowych. Bardzo ważny program kolej plus, to program odbudowy dworców kolejowych, które często straszą wybitymi szybami. Po co - ktoś zapyta. Żeby zlikwidować plagę wykluczenia komunikacyjnego.

Prezydent zapowiedział nie tylko lokalne, ale również ogólnopolskie, duże inwestycje. - Będziemy do końca budowali kanał przez Mierzeję Wiślaną. Przekop zwiększa naszą suwerenność. To kwestia rozwoju ruchu turystycznego.

Andrzej Duda słyszał o głosach krytyki pod adresem Polski, które idą z zachodu Europy. - Ja państwu mówiłem, że tak będzie, że będą nas atakowali za to, że realizujemy polskie interesy. Dlatego rozwijamy naszą część Europy i jesteśmy tego inicjatorem, dlatego nie bałem się jeździć po wszystkich krajach NATO i mówić, że tu są potrzebne bazy NATO. Także u nas w Polsce.

Prezydent przypomniał, że firma Microsoft zapowiedziała w maju, że w Polsce zainwestuje miliard dolarów. - To są nowoczesne miejsca pracy właśnie - mówił Duda. Odniósł się też do działań swoich poprzedników: - Koalicja PO-PSL była gorsza niż koronawirus. Prezydent mówił też, że będzie zawsze prowadził taką jak do tej pory politykę historyczną. - Kto był zdrajcą, będzie nazywany zdrajcą, kto był bohaterem, będę mu na kolanach oddawał hołd. Wszyscy Polacy powinni klęczeć przy pomnikach i grobach bohaterów tak, żeby młodym pokoleniom pokazać: cześć i chwała bohaterom! Na scenę do Andrzeja Dudy wyszły dzieci, m.in. w strojach regionalnych. - To przede wszystkim dla nich i młodszych pokoleń, żebyśmy mogli przekazać im bardziej sprawiedliwą Polskę. Dziękuję Krakowie mój kochany, rodzinny mój. Zwyciężymy - zakończył prezydent.

Gdyby pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się dzisiaj, czyli w niedzielę, 21 czerwca, zwyciężyłby w niej Andrzej Duda - wynika z najnowszego sondażu Pollster dla "Super Expressu". Do drugiej tury dostałby się też Rafał Trzaskowski, którego poparcie rośnie. Andrzej Duda musi więc walczyć o głosy wyborców. Wcześniej m.in. radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości gorąco zapraszali na to spotkanie, podkreślając wkład rządu dla rozwoju stolicy Małopolski. - Ostatnie pięć lat to był bardzo dobry czas dla samorządu i duże wsparcie rządu i prezydenta dla lokalnych inwestycji - podkreślała Małgorzata Kot, radna PiS.

Przed spotkaniem z wyborcami na Rynku Głównym w Krakowie prezydent Duda wziął udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją powodziową. Prezydent powiedział: - W ciągu dzisiejszego dnia, wieczorem i w nocy, spodziewane są dalsze opady, te sytuacje kryzysowe mogą się powtórzyć. Wszystkie służby są w gotowości, ponad 2 tys. strażaków, OSP oraz zastępy państwowej straży pożarnej. Beczkowozy z wodą pitną muszą zostać dostarczone mieszkańcom. Pan wojewoda zapewnia, że zapasy powodziowe są 24/dobę dostępne dla starostów w magazynie powodziowym.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że trudna sytuacja jest w Łapanowie: Miasto zostało de facto zalane. Niestety taka jest charakterystyka terenów górskich i podgórskich, które zostały zalane. Urząd pana wojewody jest przygotowany, żeby od jutra pierwsza wypłata do 6 tys. złotych miała miejsce. Będę jeszcze rozmawiał z wojewodą o całej sytuacji. Minister Mariusz Błaszczak wydał dyspozycje, wojsko jest przygotowane i ma zielone światło ze strony ministra, aby w razie czego można było użyć wojska i można je użyć w każdej chwili. Po spotkaniu Andrzej Duda udał się na tereny, dotknięte ulewami, czyli m.in. do Myślenic.