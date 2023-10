Kraków. Ostatni dzień głosowania w budżecie obywatelskim 2023. Zwycięskie projekty będą znane 30 października br. Aleksandra Łabędź

Ostatni dzień głosowania w budżecie obywatelskim miasta. Zwycięskie projekty będą znane 30 października br. Anna Kaczmarz

Czas ucieka! Jeszcze tylko do północy można głosować na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybierają najciekawsze projekty miejskie i dzielnicowe. - Warto głosować, bo takie projekty tworzą historię miasta i zmieniają nasze najbliższe otoczenie - zachęca krakowski magistrat. W tegorocznej edycji mamy do wyboru 715 projektów, w tym 155 to projekty ogólnomiejskie oraz 560 projektów dzielnicowych. Zwycięskie zadania zostaną ogłoszone 30 października.