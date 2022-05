Kraków. Oskar na tropie ukrytego skarbu. Komedia familijna "Detektyw Bruno" na Dzień Dziecka w kinach [WIDEO]

„Detektyw Bruno” to opowieść o młodym chłopcu Oskarze. Po stracie rodziców zamieszkał on w rodzinnym domu dziecka, prowadzonym przez Ciocię i Wujka. Choć jest to miejsce pełne miłości, wciąż tęskni za swoimi rodzicami. Dlatego kiedy w jego ręce trafia zagadkowa mapa, stworzona jeszcze przez rodziców, Oskar wierzy, że kieruje ona do skarbu, który pozostawili mu rodzice.