Kraków. Osiedle Tysiąclecia zasypane śmieciami [ZDJĘCIA]

- Mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, pomiędzy blokami 26-25-24, będą musieli zapewne poczekać do przyszłego roku, by MPO opróżniło kosze na śmieci. Czy tak trudno jest wysłać ciężarówkę, by je opróżnić? - skarżą się mieszkańcy os. Tysiąclecia. Zwracają uwagę, że przepełnione pojemni...