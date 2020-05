Kibice Cracovii wciąż pomagają szpitalowi

Stało się już tradycją, że kibice Cracovii wykorzystują wolne do dni do tego, by złożyć wizytę w szpitalu. Placówka upatrzoną przez fanów jest Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu, do którego kibice zawożą dary - artykuły pierwszej potrzeby, a także jedzenie i picie.