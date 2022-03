Kraków. Oscar Nominated Shorts w Kinie Agrafka. Krótkie filmy aktorskie i animowane od 22 do 23 marca

Program: Krótkometrażowe Filmy Aktorskie | 121'

ON MY MIND | On My Mind, reż. Martin Strange-Hansen, Dania 2021, 18’

Henrik chce zaśpiewać żonie piosenkę. Koniecznie dziś, koniecznie już, teraz. To kwestia życia i śmierci i… karaoke.

PLEASE HOLD | Please Hold, reż. K.D. Dávila, USA 2020, 19’

W niedalekiej przyszłości 20-letni Mateo o latynoskim pochodzeniu zostaje aresztowany przez policyjnego drona bez żadnego wyjaśnienia i trafia do w pełni zautomatyzowanego więzienia bez możliwości ucieczki. Aby ujść z życiem, będzie musiał zmierzyć się z labiryntem skomputeryzowanej biurokracji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i wyruszyć na poszukiwanie człowieka, który jako jedyny może wszystko naprawić.

SUKIENKA | The Dress, reż. Tadeusz Łysiak, Polska 2020, 30’

„Sukienka” to opowieść o pożądaniu i kobiecej przyjaźni, napisana i wyreżyserowana przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej – Tadeusza Łysiaka. W główną rolę wcieliła się Anna Dzieduszycka, której kreacja aktorska została doceniona na wielu festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Film opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko historia kobiety spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa. Jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości. To wbrew pozorom uniwersalna opowieść o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice.