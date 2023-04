Kraków. Opóźnienie na Krupniczej. Drzewa kwitną, ale kiedy się skończy remont?

Remont ul. Krupniczej w Krakowie. Ze względu na złożoność prac rewitalizacja uległa wydłużeniu. Pierwotny termin oddania ulicy do użytku wyznaczono na II połowę grudnia 2022 r. Nie został on jednak dotrzymany, ponieważ prace wykonywane pod ziemią wymagały dodatkowych nakładów czasowych. Dopiero ich zrealizowanie pozwoliło przejść do etapu samej przebudowy ulicy. Pod ziemią wykonywano badania archeologiczne oraz prace przy sieci gazowej i elektroenergetycznej

Anna Kaczmarz