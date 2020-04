Kraków. Ogromne przedświąteczne kolejki do sklepów, przed pocztami, duży ruch na placach targowych [ZDJĘCIA]

Władze państwa i służby sanitarne zalecają, by z powodu pandemii koronawirusa pozostawać w domach. W Wielki Piątek wielu krakowian wyszło z nich jednak, by zrobić przedświąteczne zakupy i załatwić pilne sprawy. Długie kolejki ustawiały się więc do sklepów, przed pocztami. Spory ruch był także na placach targowych.