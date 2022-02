Kraków. Oficjalnie. Marszałek chce odwołać dyrektora Teatru Słowackiego

Ponadto do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostało wysłane zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie".

Jak ustaliliśmy, Teatr Słowackiego o wszczęciu procedury i jej powodach dowiedział się z oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej urzędu.

- Kontrola, która dosyć enigmatycznie wskazała możliwość naruszenia procedury przy jednym z przetargów była przeprowadzona w pierwszej połowie poprzedniego roku, ale urząd nie miał zamiaru tego wysyłać do RIO. W wyniku drobnego naruszenia procedury, nie dyscypliny finansów, teatr zaoszczędził bardzo dużo pieniędzy. Urząd skierował sprawę do RIO dopiero pod koniec roku, po premierze „Dziadów”. Od listopada urząd szuka czegokolwiek na mnie, żeby mieć podstawę do wszczęcia procedury odwołania – komentuje Krzysztof Głuchowski.