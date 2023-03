Kraków oferuje ponad 100-metrowe mieszkanie w centrum. Cena wywoławcza to prawie półtora miliona

Mieszkanie o powierzchni 37,66 mkw. czeka na kupca w kamienicy przy ul. Bosackiej 8, czyli obok parku Strzeleckiego, a zarazem nieopodal dworca kolejowego i autobusowego. Na przetarg wystawiono tu lokal nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 5,10 mkw.

Budynek przy ul. Bosackiej 8 nie jest wpisany indywidualną decyzją do rejestru zabytków, ale ze względu na walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe znajduje się w ewidencji zabytków. Ponadto nieruchomość położona jest na terenie wpisanych do rejestru zabytków: układu urbanistycznego Kleparza oraz pomnika historycznego "Kraków - historyczny zespół miasta". Oznacza to, że wszelkie prace należy tutaj prowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Przyszły właściciel będzie zobowiązany do tego, by m.in. chronić zachowane w lokalu elementy historycznej stolarki, takie jak drewniane drzwi płycinowe oraz drewniane okna skrzynkowe, a także zachować parkiet drewniany w jodełkę. W lokalu należy zachować oryginalną wysokość pomieszczeń i oryginalny układ przestrzenny.