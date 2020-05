Kraków. Odmrażanie restauracji i zakładów fryzjerskich. Przygotowania idą pełną parą

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

Do otwarcia szykują się też salony fryzjerskie. Aranżują w nich wnętrza tak, by zostały spełnione wymogi sanitarne. - Usunęliśmy jeden z foteli i zmniejszyliśmy liczbę stanowisk do czterech, by zapewnić dwumetrowe odstępy. Wszyscy fryzjerzy będą w rękawiczkach i maseczkach, zamówiliśmy hełmy ochronne, a dla klientów mamy jednorazowe peleryny - mówi Duszan Radaković z Barber House przy ul. św. Tomasza.

Klienci na wizytę muszą się umawiać, nie można przychodzić z osobami towarzyszącymi. Będzie mierzona temperatura, przed każdą usługą obowiązkowa dezynfekcja. W przypadku strzyżenia włosów, klient też musi mieć założoną maseczkę, ale gumki nie będą osadzone na uszach, fryzjer ma je spinać specjalnym klipsem na karku, tak by nie przeszkadzało to w strzyżeniu.

- Jeżeli chodzi o strzyżenie brody, to klient będzie musiał zdjąć maseczkę, ale nie może wtedy nic mówić. W związku z sytuacją zrezygnowaliśmy z takich usług jak golenie brody, bowiem taka usługa wiązałaby się z tym, że fryzjer musiałby stać znacznie bliżej klienta. Byłoby to zbyt ryzykowne. Wyeliminowaliśmy wszelkie zabiegi z użyciem brzytwy - wyjaśnia Duszan Radaković.