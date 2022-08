Kraków. Odkrywają nieznane miejskie dzieła. Tę wystawę najlepiej oglądać po zmierzchu

Wojna na Ukrainie. Strefa zero: gdy jesteś bliżej orków niż swoich

Kraków jest miastem witraży - udowadnia działająca w Krakowie pod kierunkiem Piotra Ostrowskiego Pracownia i Muzeum Witrażu. Zorganizowana przez niego plenerowa wystawa na Plantach ma zwrócić uwagę na skalę ukrytego dziedzictwa witrażowego Krakowa i zachęcić do uważniejszego eksplorowania miasta, którego dzieła można odkrywać nie tylko na ścianach galerii i w muzealnych gablotach. Na 18 planszach zaaranżowanych wokół latarni na krakowskich Plantach można zobaczyć zarówno tak dobrze znane witraże, jak prace Stanisława Wyspiańskiego w kościele franciszkanów, jak również te na co dzień niewidoczne, do których nie ma dostępu, kameralne dzieła ukryte w kamienicach.