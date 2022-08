Kraków. Oddaj krew, odwiedź restaurację. Druga edycja akcji krakowskiej gastronomii Patrycja Dziadosz

W Krakowie możesz dostać jedzenie i picie za oddanie krewi Andrzej Banas Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi dawców, którzy mogą teraz oddać krew, by nie odkładali tego na inny termin. Co wakacje wraca bowiem ten sam problem: banki krwi zaczynają świecić pustkami. W walkę o to, by krwi nie zabrakło, już po raz drugi w pomoc zaangażowała się krakowska gastronomia. Dla osób, które podzielą się tym bezcennym darem, przygotowała kupony na drobny poczęstunek.