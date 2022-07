Kraków. Od środy rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach średnich. Jest szansa dla każdego?

We wtorek w szkołach zawisły listy przyjętych, a na stronie elektronicznego systemu rekrutacyjnego Omikron pojawiła się informacja o wolnych miejscach, w tym tych zwolnionych przez młodych ludzi, którzy nie zdecydowali się chodzić do placówek, do których się dostali. Otwiera się szansa dla osób, które zostały całkiem na lodzie, a tym razem w Krakowie do żadnej ze szkół nie zakwalifikowało się aż 2636 kandydatów.

Przypomnijmy: w tym naborze do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej młodym ludziom zdecydowanie trudniej było się dostać, ponieważ konkurencja była większa niż zwykle. W 2014 roku do szkół poszły dzieci urodzone w 2007 roku, czyli siedmiolatki, ale też część rocznika sześciolatków - dzieci urodzone od stycznia do czerwca 2008 roku. Teraz te 1,5 rocznika spotkało się w rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia.