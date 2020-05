Kraków. Od poniedziałku otworzą sklepy w galeriach handlowych. Przedszkola nadal zamknięte

W Małopolsce wciąż przybywa osób zakażonych koronawirusem. W piątek, 1 maja, liczba potwierdzonych zachorowań wynosiła 913 – o 16 więcej niż dnia poprzedniego. W związku ze zniesieniem części obostrzeń związanych z pandemią krakowskie galerie handlowe przygotowują się jednak do otwarcia od 4 maja mieszczących się w nich sklepów. Władze miasta nie zdecydują się natomiast na otworzenie od 6 maja przedszkoli, choć rząd dał taką możliwość. Jest natomiast szansa na to, że w pierwszym tygodniu maja najmłodsze dzieci zaczną przyjmować żłobki.

Otwarcie sklepów od 4 maja potwierdziły już krakowskie centra handlowe: Galeria Krakowska (ul. Pawia), Nowe Czyżyny (ul. Medweckiego), M1 (al. Pokoju), Solvay Park (ul. Zakopiańska), Park Handlowy Zakopianka (ul. Zakopiańska), Bonarka City Center (ul. Kamieńskiego), Galeria Kazimierz (ul. Podgórska). Otwierają się też sklepy w galeriach w innych miasta w Małopolsce, np. Centrum Gemini Park w Tarnowie. Przypomnijmy, że od połowy marca w związku z pandemią w galeriach handlowych mogły być otwarte tylko niektóre punkty handlowe: sklepy spożywcze, apteki, drogerie, banki i placówki finansowe. Od 4 maja jest możliwość funkcjonowania innych sklepów znajdujących się w centrach handlowych. To, jakie ostatecznie sklepy już od poniedziałku będą czynne zależy też od najemców powierzchni w galeriach. Już wiadomo, że np. sieć księgarń Empik nie otworzy ponad 40 sklepów w galeriach handlowych w Polsce. Sieć zamyka salony z powodu strat spowodowanych epidemią koronawirusa. Empik nie zdradził, których konkretnie sklepów dotyczy ta decyzja.

Swoją decyzję o rezygnacji z najmu blisko 30 procent swoich powierzchni w galeriach ogłosiła też firma LPP, do której należą takie marki jak Reserved, House, Sinsay, Cropp czy Mohito. Klienci mogą jednak liczyć na to, że część sklepów zostanie otwarta. - Co do ponownego otwarcia sklepów, które w myśl nowego rozporządzenia będą miały taką możliwość, to jest to autonomiczna decyzja najemców. Zapewne w najbliższych dniach poznamy dokładną liczbę sklepów, które przywrócą działalność 4 maja – informuje Elwira Pyrkowska, przedstawicielka właściciela galerii handlowej Nowe Czyżyn, firmy Newbridge Poland. - Zakres godzin otwarcia jeszcze ustalamy z najemcami. Godziny otwarcia galerii zostaną dostosowane do decyzji naszych najemców - zaznacza Aneta Paździurkiewicz, dyrektor zarządzający Galerii Handlowej Solvay Park.

Tam w każdym wejściu zostanie zamontowany dozownik z płynem dezynfekcyjnym. W toaletach ogólnodostępnych, jak również pracowniczych znajdować się będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Po stronie najemców natomiast pozostaje zapewnienie klientom ponownej dezynfekcji rąk oraz innych materiałów ochrony osobistej. Ponadto zgodnie z wytycznymi na terenie galerii znajduje się punkt gdzie można nabyć maseczki.

Podobne zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać w innych centrach handlowych. Zgodnie z wytycznymi obowiązuje w nich limit osób - na 1 osobę musi przypadać 15 mkw powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Klienci galerii handlowych muszą zachować 2-metrowy dystans między sobą. Wymagane jest też zasłanianie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem). Jak centra handlowe poradzą sobie z tym, by klientów nie było za dużo? Mają na to sposób. - Posiadamy system automatycznego liczenia klientów, który na bieżąco rejestruje liczbę osób w naszym obiekcie. Właśnie z tego systemu będziemy korzystać do kontrolowania liczby osób przebywających w naszym centrum – wyjaśniają w Parku Handlowym Zakopianka. Przypomnijmy, że na obecnym etapie odmrażania gospodarki (od 4 maja) w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii ani na ulicy. W centrach handlowych nadal nie będą mogły funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).

W ramach zmian rząd umożliwił też od 6 maja otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie pozostawił włodarzom miast. Władze Krakowa w tym momencie nie widzą możliwości powrotu dzieci do przedszkoli od przyszłego tygodnia. - Przedszkola w Krakowie będą mogły zostać otwarte wówczas, gdy będziemy mogli zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, a pracownikom odzież ochronną i środki ochrony osobistej – wyjaśnia wiceprezydent Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

Urząd zwrócił się do Sanepidu z prośbą o przesłanie wytycznych i standardów, które powinny zostać spełnione przez przedszkola. Poprosił też m.in. o informacje dotyczące kwestii zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom tych placówek. Ich dyrektorzy zwracają się natomiast do rodziców i opiekunów z pytaniem o to, jak wielu z nich byłoby zainteresowanych powrotem ich dzieci do przedszkoli w obecnych warunkach. Dopiero po otrzymaniu wszystkich tych informacji zostanie podjęta decyzja, kiedy dzieci będą mogły wrócić do krakowskich przedszkoli. Jest natomiast szansa na to, że w pierwszym tygodniu maja będą mogły zostać otwarte żłobki.

Przypomnijmy, że po weekendzie majowym, pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, będą mogły funkcjonować także sklepy meblarskie i budowlane, hotele i pensjonaty, zostaną otwarte biblioteki, muzea, gabinety fizjoterapeutyczne.