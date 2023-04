Kraków. Od lat stanowią element tożsamości Nowej Huty. Teraz "Dziewczynka", "Małe organy", "Ptaki" i "Spirala Kosmiczna" przejdą renowację

"W ramach konkursu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” 2023, cztery rzeźby, wchodzące w skład szlaku plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich uzyskały dofinansowanie. Radość tym większa, ponieważ spośród 106 złożonych wniosków tylko 27 uzyskało dofinansowanie!" - pisze Zarząd Zieleni Miejskiej.

Renowację przejdzie między innymi rzeźba „Dziewczynka” znana też jako "Przedszkolak" lub "Ania", nieznanego autora, wykonana ze sztucznego kamienia w latach 60/70 XX w., którą znajdziemy pod adresem os. Na Skarpie 46, w pobliżu przedszkola. Według lokalnej anegdoty jest to dziecko, którego rodzice nie odebrali na czas z placówki.

Dawny blask odzyskają ponadto dwie rzeźby z metalu, autorstwa prof. Lucjana Orzecha. Pierwsza to "Ptaki" potocznie zwane "Choinką" wykonane w 1978 r., którą znajdziemy na os. Willowym, a druga to "Małe organy", również z 1978 r., które mozna zobaczyć na os. Wandy. Ostatnie dzieło, które przejdzie renowację to rzeźba obrazująca "Spiralę Kosmiczną", autorstwa Antoniego Hajdeckiego, wykonana z metalu w 1974 r. Ją możemy podziwiać na os. Tysiąclecia. Rzeźba symbolizuje popularny w latach 70. XX w. temat podboju kosmosu.