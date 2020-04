Kraków. Od 20 kwietnia więcej kursów tramwajów i autobusów

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i jego urzędnicy w końcu wysłuchali próśb mieszkańców i zdecydowali się, by od poniedziałku (20 kwietnia) zmniejszyć drastyczne cięcia w kursach tramwajów i autobusów.

- Zmiany będą polegać na wzmocnieniu kursów na niektórych liniach oraz wydłużeniu godzin szczytu - wyjaśniają w urzędzie.

Godziny szczytu porannego zostały więc wydłużone do godz. 9.30. Zmieniony zostanie też szczyt popołudniowy - zamiast od godz. 12 do godz. 17, tramwaje i autobusy będą w nim kursować od godz. 13 do godz. 18. Natomiast po godz. 18 zostaną zachowane linie kursujące wieczornej. Przypomnijmy, że od 12 kwietnia pozostawiono standardowe kursy tramwajów i autobusów miejskich wyłącznie w okresach szczytowych – w godzinach: 4.30–8, 12.30–16 oraz 19–22.30 (wybrane linie). Poza tymi okresami niektóre linie kursowały co 60 minut, a pozostałe były zawieszone. Zawieszona została również komunikacja nocna (i to się nie zmieni).

Problem był w tym, że poza wyznaczonymi przez urzędników godzinami szczytu część podróżnych musiała dojeżdżać do pracy i z niej wracać.

W urzędzie tłumaczą, że ograniczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej ma na celu dostosowanie transportu zbiorowego do zmniejszonych potrzeb przewozowych (liczba pasażerów zmniejszyła się obecnie dziesięciokrotnie) oraz zapewnienie działania komunikacji miejskiej po ustaniu epidemii. Tygodniowe wpływy z biletów obecnie są mniejsze średnio o ok. 7,4 mln zł. Komunikacja miejska w Krakowie od 20 kwietnia 2020 roku: Linie tramwajowe:

- 5, 6, 10, 16, 17, 49, 71, 76, 78 – w dalszym ciągu będą zawieszone (linie 6 i 10 są zawieszone w związku z prowadzonymi remontami);

- 3 i 8 – w dni powszednie będą kursować przez cały dzień z częstotliwością co 20 minut (według sobotnich rozkładów jazdy), natomiast w dni wolne bez zmian (według zasad obowiązujących od 12 kwietnia);

- 1, 4, 20, 21, 50, 52, 70 – w dni powszednie będą kursować w godzinach ok. 4.30–9 oraz od godz. 13 ze zwykłą częstotliwością (z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przed 12 kwietnia), natomiast poza tymi godzinami z częstotliwością co 60 minut, w dni wolne będą kursować bez zmian (według zasad obowiązujących od 12 kwietnia);

- 2, 9, 11, 14, 18, 22, 24 – w dni powszednie będą kursować tylko w godzinach ok. 4.30–9 oraz 13–18 ze zwykłą częstotliwością (z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przed 12 kwietnia), poza tymi godzinami nie będą kursować, w dni wolne będą kursować bez zmian (według zasad obowiązujących od 12 kwietnia);

- 13 i 19 – będą kursować tylko w dni powszednie w godzinach ok. 4.30–9 oraz 13–18 ze zwykłą częstotliwością (z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przed 12 kwietnia), poza tymi godzinami oraz w dni wolne nie będą kursować.

Linie autobusowe miejskie:

- 132, 149, 166, 413, 429, 475, 482, 511 – w dalszym ciągu będą zawieszone;

- 100, 101, 109, 116, 127, 134, 140, 154, 168, 176, 183, 192, 501, 502, 537, 743 – w dalszym ciągu będą kursować tylko w dni powszednie;

- pozostałe linie autobusowe miejskie funkcjonujące w dany dzień tygodnia będą kursować ze zwykłą częstotliwością (z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przed 12 kwietnia) w następujących godzinach: w dni powszednie: 4.30–9 oraz 13 –18; w dni wolne: 4.30–8 oraz 12.30–16;

- linie 102, 103, 107, 110, 111, 112, 117, 122/422, 131, 133, 135, 141, 156, 161, 162, 171, 175, 181 – w dni powszednie będą kursować również w pozostałych godzinach (poza wymienionymi wyżej) z częstotliwością co 60 minut lub ze zwykłą częstotliwością, jeżeli jest ona niższa niż 60 minut;

- linie 114, 125, 139, 172, 173, 174 – w dni powszednie zostaną uruchomione dodatkowe kursy w godzinach 9 –13;

- linie 114, 138, 139, 144, 152, 159, 163, 169/469, 172, 178/478 (tylko kursy w relacji Mistrzejowice – Skotniki Szkoła), 182, 503 – we wszystkie dni tygodnia będą kursować również w pozostałych godzinach (poza wymienionymi wyżej) z częstotliwością co 60 minut;

- linie 105/405, 113, 114, 120, 123, 125, 128, 130, 137, 138, 139, 142, 144, 152, 160, 163, 164, 169/469, 172, 173, 174, 178/478, 179, 182, 184/484, 193, 194, 503 – we wszystkie dni tygodnia będą kursować również w godzinach 19.00–22.30 ze zwykłą częstotliwością.

Linie nocne: funkcjonowanie komunikacji nocnej w dalszym ciągu (do odwołania) będzie zawieszone.