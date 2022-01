Kraków. Obwarzanki coraz droższe. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za tą popularną przekąskę [ZDJĘCIA]

Jeszcze kilka lat temu za najsłynniejsze wyroby piekarnicze w Krakowie płaciło się ok. 1,5 zł. Dziś za najsłynniejszą krakowską przekąskę trzeba zapłacić niemal tyle samo co za bochenek chleba. Wyższe ceny energii to nie wszystko, piekarze zapowiadają, że to nie jest ostateczna cena za wypieki. Wyższe ceny mąki w najbliższym czasie wpłyną także na cenę obwarzanków.

