Kraków. O karetce porodowej pani Julia dowiedziała się z Instagrama. Kiedy przyszedł czas, ta wiedza bardzo się przydała

Napisałam "Jedź do domu!"

Świeżo upieczona mama opisuje całą historię na profilu facebookowym szpitala.

"Około godz. 15 odśnieżałam samochód, żeby wybrać się do pobliskiego większego sklepu. Chwilę mi to zajęło. Pojechałam do sklepu i jak wracałam lekko zaczął boleć mnie brzuch, była 15.55, ale bez tragedii. Spokojnie zatankowałam i wróciłam do domu. Napisałam do męża czy już wraca z pracy, była godz. 16. Dwadzieścia minut później już czułam się niepewnie i napisałam "Jedź do domu!". Na szkole rodzenia uczyli nas, że jak pierwszy poród to po pierwszych skurczach po 5 godzinach dopiero do szpitala. Nie spodziewałam się, że u mnie to tak szybko pójdzie.