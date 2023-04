Kraków. Nowy tydzień i sporo zmian z powodu remontów. Zmiany również w komunikacji

Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej

Wraz z nadejściem wiosny rozkręca się w Krakowie sezon na remonty ulic. Od 17.04 2023 r. drogowcy przystąpią do realizacji kolejnych zadań. Spotkamy ich m.in. na ul.: Aleksandry, Paproci oraz Chełmskiej. Zmiany dotkną też ul. Bociana. Inwestycje spowodują zmiany w komunikacji miejskiej, w kursach tramwajów i autobusów.

Prace torowe na ul. Wielickiej

w związku z pracami torowymi, w dniach 17-20.04.2023 r. (poniedziałek – czwartek) od ok. godz. 22:30 do końca kursów zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Limanowskiego/Na Zjeździe – Wielicka/estakada nad dworcem Kraków Płaszów w obu kierunkach. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie: linie 3 i 24 – będą kursować po trasach czasowo zmienionych: Krowodrza Górka / Bronowice Małe – … – Starowiślna – Dietla – Grzegórzecka – Kotlarska – Herlinga-Grudzińskiego – Klimeckiego – Kuklińskiego – Dworzec Płaszów Estakada – Wielicka – … – Nowy Bieżanów P+R / Kurdwanów P+R;

linia 6 – będzie kursować po stałej trasie (bez zmian), ostatni rozkładowy kurs odbywa się przed rozpoczęciem prac;

linia 13 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Bronowice – … – Limanowskiego – Na Zjeździe – Starowiślna – Dietla – Grzegórzecka – Kotlarska – Herlinga-Grudzińskiego – Klimeckiego – Kuklińskiego – Dworzec Płaszów Estakada – Wielicka – … – Nowy Bieżanów P+R.



Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa Za Tramwaj, kursująca po następującej trasie: Plac Bohaterów Getta – Limanowskiego – Wielicka – Bieżanowska.

Autobusy będą obsługiwać istniejące przystanki autobusowe z uwzględnieniem poniższych uwag: przystanek początkowy Plac Bohaterów Getta będzie zlokalizowany na pasie A+T w kierunku ul. Wielickiej (słupek 01);

przystanek początkowy Bieżanowska będzie zlokalizowany na ul. Nowosądeckiej (słupek 05);

przystanki: Podgórze SKA, Cmentarz Podgórski, Dworcowa i Kabel będą w obu kierunkach funkcjonować jak dla linii 669. Zastępcza linia autobusowa będzie kursować w godz. ok. 22:15 – 23:30 z częstotliwością co ok. 10 minut.

KST do Gorki Narodowej: asfaltowanie ul. Bociana

Jak zapowiada wykonawca budowy linii KST III do Górki Narodowej, w sobotę 22 kwietnia prowadzone będą roboty bitumiczne na ul. Bociana. W związku z tym konieczne będzie weekendowe zamknięcie dla ruchu sporego fragmentu tej ulicy.

Ulica Bociana na odcinku od okolic numeru 17 do okolic numeru 31 będzie zamknięta dla ruchu od 22 kwietnia od godz. 7.00 do 24 kwietnia do godz. 4.00. W tym czasie na tym fragmencie jezdni układana będzie ostatnia warstwa nawierzchni asfaltowej. Na czas zamknięcia dla kierowców wyznaczone będą trasy komunikacji autobusowej ulicami Grażyny, Legnicką i Jabłonną. Na tej ostatniej ulicy dopuszczony będzie ruch autobusów na kierunku od Siewnej do Legnickiej. Po zakończeniu układania warstwy ścieralnej asfaltu, od 24 kwietnia od godz. 4.00 na zamkniętym odcinku ulicy Bociana zostanie przywrócona dotychczasowa organizacja ruchu (ruch jednokierunkowy).

Remont nawierzchni na ul. Aleksandry

w dniach 17-22.04.2023 r. (poniedziałek – sobota) będzie prowadzony remont nawierzchni na ul. Aleksandry na odcinku od wjazdu na pętlę Nowy Bieżanów Południe do ul. Mała Góra. W tym czasie zostanie wprowadzony jednokierunkowy ruch pojazdów – tylko w kierunku ul. Mała Góra.

W związku z powyższym linie autobusowe będą kursować w następujący sposób: linia 153: w kierunku Bieżanowa Potrzask bez zmian;

w kierunku Nowego Bieżanowa Południe po trasie czasowo zmienionej: Bieżanów Potrzask – … – przystanek Węzeł Wielicki 03 – Mała Góra – Heleny – Ćwiklińskiej – Aleksandry – Nowy Bieżanów Południe;

przystanek Aleksandry 01 pozostanie bez obsługi;

po ruszeniu z przystanku Węzeł Wielicki 03 autobusy będą jechać bez zatrzymania aż do pętli Nowy Bieżanów Południe; linia 503: w kierunku Górki Narodowej Wschód bez zmian;

w kierunku Nowego Bieżanowa Południe po trasie czasowo zmienionej: Górka Narodowa Wschód – … – przystanek Węzeł Wielicki 03 – Mała Góra – Heleny – Ćwiklińskiej – Aleksandry – Nowy Bieżanów Południe;

przystanek Aleksandry 01 pozostanie bez obsługi;

na zmienionym odcinku trasy linia obsłuży dodatkowo przystanki: Cmentarz Bieżanów 73 (tymczasowy przystanek na ul. Mała Góra, przed skrzyżowaniem z ul. Ks. Łaczka), Nowy Bieżanów P+R 03 i Ćwiklińskiej 03.

Remonty w dzielnicach

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Od 12.04.2023 r. zamknięta jest ul. Janickiego* na całym odcinku. Od 17.04.2023 r. zamknięta zostanie ul. Łaszkiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), wyznaczone będą objazdy. Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają również na kierowców na ulicach: Klemensiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Sokołowskiego*. Pozostałe roboty Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada. Dzielnica IV – Prądnik Biały Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową linii KST III do Górki Narodowej*. Dzielnica V – Krowodrza Trwają roboty na ul. Misjonarskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Dzielnica VII – Zwierzyniec W poniedziałek, 17.04.2023 r. na ul. Chełmskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), w rejonie budynku nr 4, rozpocznie się przebudowa chodnika wraz z uzbrojeniem terenu. W trakcie prac wprowadzone zostaną zmiany dla kierowców (zwężenie drogi, ograniczenie prędkości) oraz pieszych (zamknięcie chodnika, przejście drugą stroną ulicy). Prace potrwają do 8.05.2023 r.

Prace trwają również na ul. Królowej Jadwigi. Dzielnica VIII – Dębniki Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ul. Pychowickiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Pozostałe roboty Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace a ul. Krzewowej. Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Od 17.04.2023 r. kolejne zmiany w rejonie ul. Malborskiej i Kamieńskiego (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim Od poniedziałku, 17.04.2023 r. ruszą prace na ul. Aleksandry* – zmodernizowana zostanie jezdnia na odcinku od ul. Mała Góra do wjazdu na pętlę autobusową. Roboty realizowane będą do końca maja br. Na odcinku od ul. Mała Góra do ul. Ćwiklińskiej ruch będzie odbywać się w jednym kierunku. Kierowcy będą kierowani na wyznaczone objazdy.

Roboty trwają również na ul. Teligi i Wielickiej Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace na ul. Wielickiej.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie realizuje prace na ul. Wielickiej*, w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego. W nocy z 20 na 21 kwietnia br. warstwa ścieralna układana będzie na dwóch pasach ruchu ul. Wielickiej, przed skrzyżowaniem z Teligi i Kostaneckiego. Kolejnej nocy (z 21 na 22 kwietnia), ostatni dywanik asfaltowy zostanie ułożony na dwóch pozostałych pasach. Dzielnica XIII – Podgórze Prace na ul. Paproci będą realizowane od 17.04.2023 r.- wyremontowana zostanie jezdnia wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na chodniku po stronie numerów parzystych, przy jednostronnym zwężeniu. Roboty rozpoczną się od ul. Płaszowskiej i będą sukcesywnie zmierzać w kierunku ul. Stróża Rybna. W kolejnym etapie prac zostanie wymieniony fragment chodnika przy zachodniej stronie ulicy, krawężniki i wyremontowane miejsca postojowe przy jednostronnym zwężeniu. Po zakończeniu robót brukarskich zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa drogi. Prace potrwają do końca maja br.

Trwają prace na ul. Golikówka*, Żołnierskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Myśliwskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) i Orawskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Pozostałe roboty PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Dekerta – zamknięty jest rejon skrzyżowania ul. Dekerta, Romanowicza i Dąbrowskiego, wyznaczone objazdy. Dzielnica XIV – Czyżyny Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają kierowców na ulicach: al. Jana Pawła II (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Centralnej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Na Załęczu (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Trwają prace na ul. Folwarcznej* i ul. Glinik*. Pozostałe roboty Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, od 20.04.2023 r. od godz. 9:00 zamknięta zostanie ul. Wąwozowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Łowińskiego do tymczasowego łącznika przy urzędzie pracy. Ruch pieszy od ul. Łowińskiego będzie utrzymany wygrodzonym ciągiem. Dla ruchu samochodowego zostanie wyznaczony objazd przez ul. Łowińskiego, ul. Kocmyrzowską, ul. Wańkowicza i ul. Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja ruchu związana jest z budową obiektu tramwajowego WD-36 oraz dojazdów do niego i funkcjonować będzie do listopada 2023.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta Trwają prace na al. Przyjaźni- od al. Andersa w kierunku al. Róż połowa jezdni wyłączona z ruchu (ruch jednokierunkowy) oraz al. Róż*. — W sobotę, 22 kwietnia odbędzie się Igrzyskowy Bieg Nocny, z kolei w niedzielę, 23 kwietnia, odbędzie się 20. Cracovia Maraton. W związku z tymi wydarzeniami sportowymi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.