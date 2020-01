Kraków. Nowy tramwaj jest już gotowy do wyjazdu na torowiska

Tramwaj został dostarczony do Krakowa w grudniu 2019 roku. Po przyjeździe na teren zajezdni tramwajowej został ściągnięty ze specjalnej lawety, na której był transportowany.

- Teraz rozpoczną się badania i przejazdy niezbędne do uzyskania homologacji. Będą to m.in. testy systemów napędu, hamowania oraz układów elektrycznych i innych elementów istotnych dla prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa podróżnych. Po przeprowadzeniu przez uprawnioną instytucję niezbędnych badań i uzyskaniu jej pozytywnej opinii, tramwaj zostanie dopuszczony do ruchu. Wtedy będą mogły zostać przeprowadzone szkolenia motorniczych i mechaników przygotowujące ich do obsługi tego wagonu - podkreślali już kilka tygodni temu w krakowskim MPK.

W kolejnych tygodniach odbędą się szkolenia motorniczych i mechaników. Następnie tramwaj zacznie wozić pasażerów po Krakowie.

Do końca 2020 r. powinny się zakończyć dostawy łącznie 50 nowych tramwajów.