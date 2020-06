Kraków. Nowy przystanek kolejowy w Bronowicach gotowy. A co z parkingiem?

Od 14 czerwca pociągi w końcu zaczną zatrzymywać się na nowym przystanku PKP Kraków Bronowice (w rejonie ul. Armii Krajowej). Zdaniem radnych dzielnicowych w sąsiedztwie potrzebny jest węzeł przesiadkowy z parkingiem Park and Ride. Ale mieszkańcy jeszcze długo na tę inwestycję poczekają. Na razie nie wiadomo nawet, kto wybuduje węzeł.

Od 14 czerwca pociągi w końcu zaczną zatrzymywać się na nowym, imponującym przystanku PKP Kraków Bronowice (w rejonie ul. Armii Krajowej). Pasażerowie będą mogli bardzo szybko dojechać z niego m.in. do centrum miasta. A podróż potrwa zaledwie kilka minut. Radni dzielnicowi z Bronowic wielokrotnie podkreślali, że w sąsiedztwie nowego przystanku potrzebny jest węzeł przesiadkowy z parkingiem. - Jeżeli by nie powstał, osoby, które będą chciały do przystanku dojechać samochodem, zaczną szukać miejsc na okolicznych osiedlach. To będzie generować ruch i problemy parkingowe - przekonywał Bogdan Smok, przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice. Niestety inwestycja ciągle jest tylko w planach. Przypomnijmy, że poza parkingiem ma powstać również terminal autobusowy. Miejska Infrastruktura ogłosiła jakiś czas temu przetarg na realizację tej inwestycji. Z informacji o otwarciu ofert wynika, że gmina chce przeznaczyć na budowę węzła blisko 55 mln złotych. Złożono cztery oferty: w każdym przypadku firmy chciały więcej pieniędzy niż na inwestycję przewidziało miasto. Najtańsza oferta opiewa na kwotę blisko 67 mln zł, najdroższa to ponad 87 mln. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż "zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty", przewidzianej na realizację inwestycji.

- Przetarg będzie ponownie ogłoszony na realizację tego zadania - tym razem przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa - obecnie MI przekazuje nam dokumenty i my będziemy przygotowywać się do ogłoszenia przetargu - przekazuje nam Kamil Popiela z biura prasowego krakowskiego magistratu. Przypomnijmy, że urzędnicy sami przyznali się do porażki jeśli chodzi o budowę parkingów Park and Ride w Krakowie. - Ponieśliśmy klęskę - tak wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig wypowiedział się w lipcu ubiegłego roku o parkingowej polityce miasta. Dodał, że zlikwidowana powinna zostać spółka Miejska Infrastrukturą, która jest odpowiedzialna za zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) oraz właśnie za budowę parkingów. Ostatecznie Miejska Infrastruktura, decyzją radnych, faktycznie została zlikwidowana.

Na razie mieszkańcom pozostaje cieszyć się z nowego przystanku kolejowego, do którego będzie można dostać się nie tylko od strony ul. Armii Krajowej, ale też m.in. od strony ul. Radzikowskiego. Co ważne, dojazd pociągiem do centrum Krakowa, czyli do Dworca Kraków Główny, ma zajmować zaledwie 8 minut, a na lotnisko tylko 10 minut. - Kolej zapewni bezkonkurencyjną ofertę komunikacyjną dla mieszkańców Krakowa - przekonują pracownicy PKP PLK. W ciągu doby na przystanku w Bronowicach na razie będzie zatrzymywało się ok. 90 pociągów. - Od lipca będzie to już 131 pociągów. Obecnie na przystanku trwają odbiory i prace porządkowe. Sprawdzane są wszystkie elementy nowego obiektu - zaznacza Piotr Hamarnik.

"Kraków Bronowice będzie jednym z najciekawszych przystanków na polskich szlakach kolejowych. Powstaje na styku dwóch linii – w stronę Katowic oraz lotniska Kraków Airport. Na cztery perony podróżni dostaną się schodami lub windami, nawet na wysokość ponad 20 m. Pomiędzy peronami będzie można przechodzić szerokim przejściem podziemnym, w którym przewidziano miejsce na lokale usługowe" - tak nowy przystanek zapowiadali kolejarze z PKP PLK

Osoby, podróżujące pociągami, powinny pamiętać, że od niedzieli (14 czerwca), czyli w tym samym dniu, gdy zostanie otwarty przystanek w krakowskich Bronowicach, zmienią się rozkłady jazdy kolei w całej Polsce. Zmienią się nie tylko godziny odjazdów i przyjazdów. - Od 26 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego. Pod Tatry pojadą m.in. składy z Gdyni, Szczecina, Warszawy i Krakowa - informują kolejarze z PKP PLK. Najszybsze pociągi ze stolicy Małopolski dojadą do Zakopanego w około trzy godziny.