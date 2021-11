Kraków. Nowy plac zabaw powstaje na osiedlu Krowodrza Górka. Będzie zielona oaza między blokami?

Kraków. Nowy plac zabaw na osiedlu Krowodrza Górka

W projekcie mowa o modernizacji istniejącego tu "od zawsze" placu zabaw, ale to coś więcej. Teren poszerzono bowiem o część do tej pory niezagospodarowaną - przy znajdującej się tu małej, saneczkowej górce. Tu montowany jest główny fragment placu zabaw, natomiast w pozostałej części - sąsiadującej bezpośrednio z przedszkolem - poza kolejnymi atrakcjami dla dzieci mają powstać alejki spacerowe, pojawią się elementy małej architektury oraz urządzenia do ćwiczeń.

"Otoczenie placu zabaw będą stanowić nowe drzewa, krzewy, rabaty bylinowe i otwarta przestrzeń trawiasta na zboczach nasypu" - czytamy w opisie. W ramach placu zabaw pojawi się m.in. zjeżdżalnia na górce, huśtawki, karuzela integracyjna dla osób z niepełnosprawnościami i trampolina.