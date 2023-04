Kraków. "Nowosielski. W setną rocznicę urodzin" w Muzeum Narodowym

- Artysta podkreślał po wielokroć, jak uwielbia ciało kobiece. Na prezentowanych tu obrazach nie jest ono przedmiotem kontemplacji erotycznej, ciało kobiece jest bardzo syntetyczne, uproszczone, przez co staje się symbolem. Ciało nie zawsze na nas spogląda, czasem jest odwrócone, jak w obrazie "Łazienka" przygotowujące się do banalnej czynności. Czasami pojawia się w oprawie przywodzącej na myśl ikony - mówi Anna Budzałek.

- Skonfrontowałam ten obraz z pracą, która powstała 7 lat później - "Plaża" z 1957 roku, na której postaci zostały pokazane w sposób całkowicie inny. Można dzięki temu dostrzec, jak artysta, będąc tak charakterystycznym i rozpoznawalnym, sam w swojej twórczości niuansuje między rozumieniem i pokazywaniem różnych wątków - wyjaśnia ekspertka.

Nowosielski namalował kilkaset obrazów, ale najważniejsze jego prace to polichromie, m.in. w cerkwi w Białym Borze i w kościołach w Nowych Tychach czy na krakowskich Azorach. Gdy miał 16 lat, w Ukraińskim Muzeum we Lwowie zobaczył ikony i trzy lata później został nowicjuszem Ławry św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie uczył się sztuki pisania ikon. Nie został jednak mnichem, zachorował i przyjechał do Krakowa leczyć chore stawy. Z powodu wojny do zakonu już nie wrócił.