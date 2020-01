Kraków. Nowohucką rzeźbę potraktowali jako maszt dla kamer. Bo dobrze z niej widać

Ta rzeźba-instalacja stoi pośrodku nowohuckiego osiedla Tysiąclecia. Zdjęcie z białymi kamerami przykręconymi do niej pojawiło się w mediach społecznościowych. To, jak potraktowano dzieło sztuki, wywołało falę oburzenia. Od razu posypały się ironiczne propozycje, by - wzorując się na "racjonalizatorskich rozwiązaniach nowohuckich" - umieścić kamery np. na głowie lub pod pachą Adama Mickiewicza z pomnika na Rynku Głównym.

Pod zdjęciem "Zdobytej przestrzeni" z kamerami można też przeczytać opinie niektórych mieszkańców osiedla, broniących ich montażu - bo mają zapobiegać dewastacji placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dla wszystkich, którzy nie rozumieją, o co tyle szumu, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, aktywistka i propagatorka Nowej Huty przytacza z kolei w swoim komentarzu fragment notki prasowej, jaka ukazała się w "Echu Krakowa" z 30 kwietnia 1974 roku.

W tekście tym - pt. "Rzeźba wkracza triumfalnie do Nowej Huty", na pierwszej stronie - napisano: "Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik, znany w naszym mieście mecenas sztuki, konsekwentnie realizuje idee upiększania nowych osiedli mieszkaniowych. (...) odbyła się uroczystość umieszczenia na osiedlu Tysiąclecia dwu rzeźb znanych krakowskich plastyków: u zbiegu ulicy Srebrnych Orłów i Wiślickiej "Spirali Kosmicznej" Antoniego Hajdeckiego, a przy ul. Wiślickiej "Zdobytej przestrzeni" Mariana Kruczka. Marian Kruczek osobiście pracował z ekipa montażową dopilnowując końcowego efektu, trwałego umieszczenia rzeźby. Przy montażu asystował jak zawsze entuzjastyczny prezes Spółdzielni, przyjaciel plastyków - Lech Kmietowicz, który przybył na osiedle Tysiąclecia pomimo 39-stopniowej gorączki. Zapewnił nas, że Spółdzielnia propagować będzie nadal sztukę wśród mieszkańców Nowej Huty, organizując stały konkurs na rzeźby w nowych osiedlach". Autor notki podsumowywał, że mieszkańcy osiedla mają odtąd w swoim otoczeniu dzieła sztuki, "będące zarazem elementem charakterystycznym dla tej części miasta, pozwalającym na co dzień obcować z dobrą rzeźbą".