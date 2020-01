Kraków. Nowoczesny budynek w miejsce zabytkowych kamienic. Radny: potrzebna dyskusja, czy dostatecznie chronimy zabytki

Dlatego zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzanie kontroli.

Zastanawia się, czy prace budowlane przy ulicy Kościuszki 60 i 62 są w ogóle prowadzone zgodnie z prawem. Rozpoczęły się niedawno - zdaniem Kwarciaka mógł być to koniec minionego roku.

- Budynki miały charakterystyczny wygląd. Na ich elewacjach umieszczono liczne zdobienia i rzeźby. Były to jedne z niewielu zabudowań w okolicy, które pamiętały czasy, gdy Zwierzyniec był podkrakowską gminą - zauważa radny.

"Inwestycję przejął Eko Park S.A. Wystartował z rewitalizacją 4 listopada 2019 roku, która ma potrwać do 30 września 2021 r. W I kwartale 2022 roku lokale powinny trafić do użytku" - czytamy na portalu.

Z prośbą o wyjaśnienia zgłosiliśmy się nie tylko do inwestora, ale również wykonawcy oraz nadzoru budowlanego. Pytania wysłaliśmy też do miejskich urzędników, którzy wydali pozwolenie na przebudowę zabytkowych kamienic.

Miejscy urzędnicy przekonują, że pozwolenie budowlane jest aktualne. Pierwszy wpis w dzienniku budowy, dotyczący rozpoczęcia prac, był w październiku 2015 roku. Ostatni - w maju 2018. Z tego wynika, że budowa nie została przerwana na dłużej niż trzy lata. Jeśli tak by się stało, pozwolenie by wygasło. Tutaj - jak podkreślają w magistracie - taka sytuacja nie zaistniała.

Zastrzeżeń co do inwestycji nie miał też miejski konserwator zabytków w Krakowie. - Pierwsze koncepcje przekształceń kamienic, zakładające ich wyburzenie, wpłynęły do Biura MKZ w 2006 r. i zostały zaopiniowane negatywnie. Dopiero koncepcja, zakładająca pozostawienie ścian frontowych, wraz z ich nieznaczną przebudową w obrębie parteru, została zaakceptowana w 2010 r. i uzyskała pozwolenie na budowę w 2012 r. - przekazano nam w biurze prasowym krakowskiego magistratu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie przeprowadzi czynności kontrolne budynków przy ul. Kościuszki 60 i 62.