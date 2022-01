Kraków. Nowi policjanci będą służyć w Małopolsce

to rezultat ostatniego – szóstego przyjęcia w 2021 roku, które miało miejsce 30 grudnia 2021 r. Do garnizonu małopolskiego przyjęto 70 nowych policjantów, w tym 14 kobiet. Podczas pięciu poprzednich przyjęć w 2021 roku, do służby wstąpiło 349 policjantów. Dzisiaj 68 nowo przyjętych policjantów w czasie uroczystej zbiórki złożyło ślubowanie (dwóch funkcjonariuszy złoży ślubowanie w innym terminie).

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w imieniu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, wręczył odznaczenia dla 3 policjantów z garnizonu małopolskiego. Prezydent Rzeczypospolitej wyróżnił srebrnymi medalami za Długoletnią Służbę policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału Kryminalnego i Wydziału Doboru i Szkolenia.

Następnie miało miejsce ślubowanie nowych funkcjonariuszy. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich razem z wojewodą wręczył legitymacje służbowe i pogratulował wyboru zawodu.