Kraków. Nowe stoisko dla kwiaciarek na Rynku Głównym nie jest bez wad. Miejski Konserwator Zabytków wydał opinię

Stoiska dla kwiaciarek. W opinii konserwatora pojawiają się wady i zalety stoiska

Radna miejska Małgorzata Jantos skierowała do prezydenta Jacka Majchrowskiego interpelację, w której pytała, czy testowe stanowisko dla kwiaciarek, które stoi na Rynku Głównym, posiada pozytywną opinię plastyka oraz konserwatora. Z odpowiedzi prezydenta możemy się dowiedzieć, że opinie były wydane, jednak w tej przygotowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków możemy zauważyć też, że stoisko do końca takie idealne nie jest. Zdaniem konserwatora kiosk ma pozytywne aspekty, jak np. możliwość złożenia go lub przemieszczenia. Ponadto nadaje nowy wymiar estetyczny historycznemu otoczeniu, w którym się znajduje.