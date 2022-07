Kraków. Nowe spojrzenie na Nową Hutę – konkurs fotograficzny sFOTOhutowani

Organizatorzy konkursu sFOTOhutowani pragną pokazać Nową Hutę w inny sposób niż pokazują to przewodniki turystyczne, wierząc, że ten punkt widzenia może znacznie różnić się od stereotypowego. Tematyka zdjęć zgłaszanych do konkursu jest szeroka:

Weź udział w warsztatach

Jednocześnie z myślą o wszystkich, którzy nie wiedzą jak obsługiwać aparat fotograficzny lub chcą udoskonalić umiejętności związane z robieniem zdjęć, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta we współpracy z Tomaszem Rollauerem (Visit Nowa Huta) przygotował cykl specjalistycznych warsztatów fotograficznych, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się o zasadach działania aparatu, dobierania obiektywu, tworzenia portretów, zasad robienia zdjęć w plenerze oraz tego, jak robić dobrej jakości zdjęcia smartfonem. W warsztatach mogą wziąć udział nastolatkowie (za zgodą rodziców) oraz osoby dorosłe.

Konkurs sFOTOhutowani

Konkurs trwa od 11 lipca do 18 września i może wziąć w nim udział każdy kto ukończył 18 lat.

Wernisaż wybranych przez komisję konkursową zdjęć odbędzie się 14 października w Klubie Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (Osiedle Bohaterów Września 26). Wystawę złożoną z wyróżnionych prac będzie można zwiedzać do 31 października.

Wszystkie informacje dotyczące zapisów na warsztaty oraz zgłoszenia swoich zdjęć do konkursu znajdują się na stronie: sfotohutowani