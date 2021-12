Kraków. Nowe radiowozy od miasta dla krakowkich policjantów

Miasto co roku wspiera służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Tegoroczne dofinansowanie do radiowozów to kwota 1 mln 100 tys. zł. Od 2003 r. krakowscy policjanci otrzymali od samorządu blisko 300 samochodów służbowych.

Koszty związane z funkcjonowaniem policji są pokrywane z budżetu państwa, ale Kraków dofinansowuje jej działania.