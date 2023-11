Kraków. Nowe porządki na podwórku przy ul. Józefińskiej i Limanowskiego. Poprzedziły je warsztaty z udziałem mieszkańców

"Zrealizowane prace miały na celu przede wszystkim rewitalizację zdegradowanego obszaru. Prace projektowe wykonano w formule partycypacyjnej. Przygotowanie projektu zostało poprzedzone warsztatami z udziałem mieszkańców, w trakcie których zebrano oczekiwania i przedyskutowano poszczególne proponowane przez projektantów rozwiązania. Następnie dokumentacja uzyskała aprobatę Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż podwórko znajduje się na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków" - relacjonuje ZBK.

Zakończone zostały - realizowane na zlecenie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie - prace w ramach rewitalizacji podwórka przy ul. Józefińskiej 24, 24a i Limanowskiego 13. Zadanie to zostało wykonane w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji w Krakowie (Rewitalizacja w Krakowie) z udziałem dotacji z Funduszy Europejskich dla Małopolski.

Podwórko to stanowi przestrzeń, z której korzystają nie tylko mieszkańcy przylegających do niego budynków. Stanowi również popularny skrót na drodze pomiędzy pl. Bohaterów Getta a Rynkiem Podgórskim, jest to więc miejsce znane na mapie Podgórza.

Rewitalizacja przeprowadzona została przez ZBK w partnerstwie ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie. Przedsięwzięcie zrealizowano w formule "zaprojektuj i wybuduj", a realizatorem prac była - wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - firma Przedsiębiorstwo Budownictwa i Robót Ziemnych Wiesław Szostak.