Kraków. Nowe Muzeum Kościuszkowskie pod kopcem już gotowe. Wkrótce otwarcie! [ZDJĘCIA]

To muzeum w dużej mierze nastawione na młodego odbiorcę, dlatego będzie interaktywne i multimedialne, wypełnione efektami wizualnymi i dźwiękowymi.

Ale też opowieść o Kościuszce będą tworzyć cenne eksponaty, pamiątki. Są to m.in. oryginalne drzwi do dworu w Miłocicach, gdzie Tadeusz Kościuszko przenocował po bitwie pod Racławicami czy ryngraf z Matką Boską, który do niego należał. Dalej - przedmiot toczone w drewnie przez samego bohatera wystawy, który miał własną tokarkę. Tak samodzielnie wykonanymi np. tabakierami albo pudełkami za czasów Kościuszki obdarowywano się w prezencie.

Na wystawę złożą się również wizerunki Naczelnika, a także repliki związanych z jego osobą przedmiotów, np. replika fajki pokoju, jaką palił z Małym Żółwiem - wodzem Indian z plemienia Miami, jak też wiernie odtworzona chusteczka z inicjałami Ludwiki Sosnowskiej, ukochanej i niedoszłej narzeczonej Kościuszki. Nie brakuje na ekspozycji broni, są szable, kosy, kule – oryginały i imitacje.