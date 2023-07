Kraków. Nowe ławki na placu Wolnica, dla zwolenników samotności. Jest ich aż 16

Nowe ławki dla rodzin i dla... samotnych

Część nowych ławek zastąpiła zniszczone i nieatrakcyjne miejsca do siedzenia, które do tej pory znajdowały się na kamiennych donicach.

Plac Wolnica jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców! Pojawiły się tam 32 nowe, wygodne miejsca do siedzenia. To 16 eleganckich dwumetrowych ławek, na których zmieści się cała rodzina. I 16 pojedynczych miejskich krzeseł dla tych, którzy wolą odpoczywać w samotności - poinformował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w opublikowanym poście w mediach spoełcznościowych.

Postawienie nowych siedzisk to kolejne działania w ramach inicjatywy „Klimatyczny Kwartał”, realizowanej przez ZTP na Kazimierzu i części Grzegórzek. Chcemy, by miejsca te były bardziej zachęcające do spacerów czy odpoczynku. Między innymi dlatego na Placu Wolnica i na skwerze Mostowa/Bocheńska/Bonifraterska pojawiła się też nowa zieleń. A już niedługo pod ratuszem kazimierskim na Wolnicy stanie instalacja artystyczna, również służąca rekreacji. To „Przepływy”, autorstwa Olafa Ciruta. Instalacja powstaje w ramach współpracy z Muzeum Etnograficznym i nawiązuję do artefaktów z jego kolekcj - podkreślają urzędnicy.