Kraków. Nowe centrum integracji międzykulturowej uruchomione! "Miejsce Otwarte" zaprasza na zajęcia na Czyżynach Ewa Wacławowicz

23 maja przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 19 na krakowskich Czyżynach oficjalnie uruchomiono nową przestrzeń do integracji międzykulturowej - Miejsce Otwarte. Do dyspozycji mieszkańców, migrantów i uchodźców ze wszystkich stron świata będą: kursy językowe, spotkania z psychologami i prawnikami, klub seniora oraz różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Krakowskie Miejsce Otwarte mieści się przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego 19. Jest czynne codziennie, w tygodniu od godz. 9 do 20, a w weekendy od godz. 10 do 18.