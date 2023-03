Kraków. Nowa wystawa stała Muzeum Inżynierii i Techniki "Miasto. Technoczułość". 600 zabytków, przełomowe wynalazki

Wystawa odpowiada na kluczowe pytania związane z miastem dawniej i dziś. Dlaczego powstało? Jak działa? Co jest potrzebne, by sprawnie funkcjonowało? Czy wymagania mieszkańców pierwszych miast były takie same, jak ich oczekiwania dziś? Ekspozycja pozwala oglądać miasto z wielu perspektyw - przyglądnąć się mu od strony rzeki i z powietrza, zajrzeć pod ziemię, także wejść do fabryk i mieszkań.