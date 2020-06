Kraków. Nowa, wielka, imponująca kładka praktycznie gotowa. Kiedy otwarcie?

- Panujemy, że uruchomienie kładki będzie możliwe do 15 lipca br. Na ten termin mogą mieć jednak wpływ warunki atmosferyczne - informują urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Obecnie trwa jeszcze m.in. malowanie odpowiedniego oznakowania. Toczą się też jeszcze prace przy tworzeniu ścieżki wyprowadzającej rowerzystów z kładki w kierunku ronda Matecznego.

Całkowita długość obiektu - 408,42 m w tym:

najazd od r. Matecznego 108,00 m

ustrój nośny kładki - 282,51 m

najazd od ul. Swoszowickiej - 17,91 m

Koszt budowy ścieżki wraz z kładką to ok. 21,5 mln zł.

Umowa z wykonawcą dot. terminu zakończenia budowy kładki była aneksowana. - Zgodnie z aneksem wykonawca ma czas do 15 lipca br. Głównie, realizacja naszych prac musiała zostać skoordynowana z pracami modernizacyjnymi PKP. Na pewnym etapie mieliśmy spór o działkę z PKP (na której stoi obiekt) - która ostatecznie została uznana za naszą, ale odwołanie ze strony PKP wstrzymało realizację naszych prac. U umowie zostały zapisane kary umowne, po zakończeniu prac sprawdzimy czy jest podstawa do ich naliczenia, jeśli będzie to oczywiście je naliczymy. Na ten moment nie przewidujemy - informują w ZDMK.