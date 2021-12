Kraków. Nowa przestrzeń do rekreacji w parku Zielony Jar Wandy

Nową nawierzchnię zyskała również droga dojazdowa do znajdującej się w parku sceny. Już w ubiegłym roku rozpoczęły się w nim zmiany, których celem jest poprawa zaplecza rekreacyjnego parku.

Wtedy wyremontowane zostało boisko wielofunkcyjne. Zmiana nawierzchni oraz wyposażenie w bramki do piłki nożnej i kosze do koszykówki to nowa jakość dla miłośników sportu.

Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej będzie realizował odbiory prac, po których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie.

Park znajduje się w naturalnym zagłębieniu terenu pomiędzy osiedlami Na Stoku od zachodu i Na Wzgórzach od wschodu. Starodrzew z przewagą dębów i tzw. Lasek Krzesławicki to przyrodnicza strona tego miejsca.